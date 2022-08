Provincie start met aanleg van nieuw overstromingsgebied om Zoersel en Schilde van wateroverlast te verlossen

Ook met de droogte in het achterhoofd is het aanleggen van het gebied geen raar idee. "Het is al wel enkele jaren geleden dat er wateroverlast was, maar we weten dat het risico nog altijd reëel is. Zo'n overstromingsgebied dient ook om water op te vangen. Op plaatsen waar je veel water opvangt, gaat het ook infiltreren en zo wordt het grondwater ook aangevuld."

Het aanleggen zal ongeveer 70 werkdagen duren. Het werfverkeer voor aan- en afvoer van grond of bouwmaterialen zal via de kortst mogelijke afstand aansluiten op de Raymond Delbekestraat of de Kapellei. De hinder voor de omgeving zal tot een minimum beperkt worden.