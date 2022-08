Sport Vlaanderen en Willebroek onderzoeken mogelijkheden van gemeentelijk zwembad in watersportcentrum Hazewinkel

Sport Vlaanderen, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, heeft 13 centra. Hazewinkel in Willebroek is daar één van. Het is vooral bekend van zijn watersportbaan, voor kajakken en roeien, maar er wordt ook aan windsurfen, zeilen, openwaterzwemmen en triatlon gedaan.

"Sport Vlaanderen Willebroek is met de snelste watersportbaan van Europa het walhalla voor olympische sporten zoals kajak en roeien", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA). "Een studie zal voor Vlaanderen onderzoeken hoe we deze site tot een volwaardig water(top)sportcentrum kunnen uitbouwen waar atleten in alle comfort en in de best mogelijke omstandigheden kunnen trainen en zich kunnen voorbereiden op wedstrijden."