Oud-burgemeester van Ieper over geannuleerd festival Frontnacht: "Imagoschade voor Vredesstad"

Het festival Frontnacht zou normaal doorgaan op 27 augustus, op de vooravond van de IJzerwake. Dat werd al in mei aangekondigd. Na heel wat discussie heeft het stadsbestuur van Ieper uiteindelijk de vergunning voor het festival ingetrokken. De reden: op de affiche staan bands die een link hebben met neonazistische bewegingen.

Oud-burgemeester Durnez volgde de ontwikkelingen van dichtbij. "Begin augustus al werd ik gecontacteerd door het Vredescollectief", laat hij weten. "Volgens hen had het stadsbestuur het risico op geweld bij het festival onvoldoende ingeschat. Het is dan ook anders dan een klassieke procedure om een evenement toe te laten, want het gaat voor mij over veiligheid, geweld en over terrorisme."