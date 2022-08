Politie Heist zoekt bestuurder van witte bestelwagen na ongeval met vluchtmisdrijf: fietsster levensgevaarlijk gewond

Op dinsdag 16 augustus rond 16.40 uur is er een ongeval gebeurd in de Groenstraat in Booischot. Daarbij is een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt. "Een witte bestelwagen heeft een fietsster ingehaald in de fietsstraat", zegt Jana De Roover van de politiezone Heist. "Mogelijk heeft die daarbij de fietsster geraakt en is ze daardoor ten val gekomen." Beiden reden richting Heist-op-den-Berg.

"De bestuurder van de witte bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf. We zijn dus nu op zoek naar getuigen van het ongeval of naar bewoners uit de buurt die gisteren rond het tijdstip van het ongeval een witte bestelwagen hebben gezien. We hebben al een rondvraag gedaan in de buurt. Daarnaast zijn we ook camerabeelden aan het bekijken, om na te gaan of we de bestuurder zo kunnen vinden."