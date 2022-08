Republikeinse Liz Cheney verliest voorverkiezing in Wyoming na kritiek op Donald Trump

Winnaar van de Republikeinse voorverkiezing in Wyoming is Harriet Hageman. Zij geniet wel de steun van de Republikeinse partij én van Donald Trump. Hageman beweert net als Trump dat er fraude was bij de presidentsverkiezingen en dat de uitslag gemanipuleerd is. "Hageman was vroeger bevriend met Cheney en is nog door haar gepromoot als Congreslid", zegt Trump. "In 2016 noemde Hageman Trump nog een racist. Nu heeft ze haar kar gekeerd en dat lijkt haar geen windeieren te leggen."

Harriet Hageman zal het in november dus opnemen tegen een Democratische kandidaat. Ook bij de Democraten zijn er voorverkiezingen, het lijkt erop dat Lynnette Grey Bull het daar zal halen. Het is echter onwaarschijnlijk dat zij in november zal winnen. Wyoming is een traditioneel Republikeinse staat, in 2020 won Donald Trump er met 70 procent van de stemmen, zijn grootste overwinning.