Ruim 4.000 Britse slachtoffers van schandaal met besmet bloed krijgen schadevergoeding

De besmettingen gebeurden in de jaren 70 en 80. Patiënten liepen hiv en hepatitis C op doordat ze een besmet geneesmiddel kregen toegediend. Het ging om een geïmporteerd middel waarin het bloedplasma van duizenden donoren was verwerkt, van wie sommigen volgens critici tot risicogroepen behoorden, zoals drugsgebruikers en gedetineerden.