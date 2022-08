Sanitair bedrijf Van Marcke breidt de komende jaren fors uit in Frankrijk

Voor het bedrijf dat in het zuiden van West-Vlaanderen is gelegen is de Franse markt erg belangrijk. "Het is een land met zes keer meer inwoners dan België, dus je hebt er enorm veel potentieel. Het is een markt van 4 miljard euro omzet", zegt Houpline.

Het distributiecentrum van Van Marcke ligt langs de E17 niet zo ver van de Frans-Belgische grens. "Dat maakt dat ons centrum ideaal gelegen is voor de Franse markt. Alle voorraad zal in Kortrijk liggen en van daaruit naar de winkels in Frankrijk worden gebracht. Momenteel zijn we de onderhandelingen voor de nieuwe locaties aan het afronden en hopelijk kunnen we er enkele winkels zo snel mogelijk openen."