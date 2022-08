Schilde zoekt gemachtigde opzichters in aanloop van nieuwe schooljaar

Johan Van Ginneken is al vier jaar gemachtigde opzichter in Schilde en kan het alleen maar aanraden. "Je doet een belangrijke job, want de veiligheid van de kinderen staat boven alles", zegt hij. "Het is ook interessant voor mensen die alleen zijn en niet veel om handen hebben. Het is maar een uurtje 's morgens en een uurtje in de namiddag, en je krijgt er veel voor terug. Het respect dat je van de kinderen krijgt, kan je niet beschrijven. Wat is er mooier dan een kind dat glimlacht en goeiedag zegt? Dan is mijn dag goed."

De vrijwilligers krijgen een opleiding van de gemeente.