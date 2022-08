Gesprek in Brussel moet gespannen relatie tussen Kosovo en Servië normaliseren: waarover gaat het conflict?

Het doel van de gesprekken is om te voorkomen dat de recente spanningen tussen beide landen tot een nieuw conflict in de Balkan zouden leiden. Met de gesprekken wil de Europese Unie de betrekkingen tussen de landen opnieuw normaliseren en voor beide partijen een aanvaardbare oplossing voor de geschillen vinden. "Het is een zeer belangrijke stap dat ze allebei naar Brussel komen om te bespreken hoe het verder moet en hoe we de situaties die we in het verleden hebben gezien, kunnen voorkomen", luidt het.



Na een verkennende eerste vergadering met NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg laat de Servische president Vucic weten: "Ik verwacht nog moeilijke gesprekken, want we zijn het bijna nergens over eens. We hebben een voorgeschiedenis, die niet gemakkelijk en niet eenvoudig is. Maar we willen wel de verdere samenwerking versterken om elke vorm van escalatie of conflict te vermijden."



Ook Stoltenberg sprak vanmiddag klare taal na de ontmoeting. "De NAVO-vredesmacht in Kosovo is klaar om in te grijpen als de stabiliteit tussen Servië en Kosovo in gevaar komt. Hoewel de situatie intussen is verbeterd, is het de verantwoordelijkheid van alle partijen, met name functionarissen uit Belgrado en Pristina, om een nieuwe escalatie te voorkomen."