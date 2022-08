Meer water verbruiken = meer betalen: helpt dat echt water besparen?

De bedragen voor het basis- en het comforttarief verschillen van waterbedrijf tot waterbedrijf. "Dat heeft onder meer te maken met de topografische kenmerken van het gebied waar het waterbedrijf werkt", legt Heyrman uit. "Is dat bijvoorbeeld vlak of hellend, loopt het water bij wijze van spreken van boven naar beneden? Of moet het opgepompt worden, wat veel stroom verbruikt? Dat zal zich ook vertalen in de prijszettingen."

Als er schaarste dreigt, gaan prijzen omhoog, is de economische redenering. Geldt dat ook voor de watertarieven? "We doen het al met al nu al niet slecht, maar we moeten rekening houden met de droogte en de bijkomende voorzieningen en investeringen", zegt Heyrman. In de tariefplannen die momenteel voorliggen, wordt gekeken naar een stijging van 10 tot 20 procent van het basistarief tegen 2028. "Dat gaat telkens over een paar procenten per jaar."