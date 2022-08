Wetenschappers willen uitgestorven Tasmaanse tijger weer tot leven wekken, 100 jaar na dood van Benjamin

Of het effectief ook gaat lukken om de Tasmaanse tijger opnieuw tot leven te wekken en of er ooit opnieuw exemplaren in het wild gaan rondlopen op Tasmanië, is onduidelijk. Hetzelfde geldt voor die andere poging met de wolharige mammoet.

Sommige experts laten zich sceptisch uit over de Australisch-Amerikaanse poging. "De-extinctie is wetenschap van sprookjes", zegt Jeremy Austin van het Australian Centre for Ancient DNA aan de Sydney Morning Herald. Volgens hem heeft dit project meer te maken met het zoeken van media-aandacht door wetenschappers dan met echte wetenschap.