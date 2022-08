Team van NASA-missie Lucy ontdekt een maantje rond de asteroïde Polymele

Aan de hand van de data van de verduistering stelde het team vast dat deze satelliet een diameter heeft van zo'n 5 kilometer en rond Polymele draait, waarvan de grootste diameter - de asteroïde heeft een ietwat onregelmatige vorm - zo'n 27 kilometer is. De waargenomen afstand tussen de twee objecten was zo'n 200 kilometer.

In overeenstemming met de conventies over de naamgeving van planeten, krijgt de satelliet geen officiële naam tot het team zijn baan kan bepalen. Aangezien de satelliet te dicht bij Polymele staat om duidelijk zichtbaar te zijn met telescopen op aarde of in een baan om de aarde - althans zonder de hulp van een gunstig geplaatste ster -, zal het vaststellen van de baan moeten wachten tot het team geluk heeft met waarnemingen van toekomstige verduisteringen of tot Lucy dicht bij de asteroïde komt in 2027.

Op het tijdstip van de waarnemingen van de verduistering bevond Polymele zich op 770 miljoen kilometer van de aarde. Het waarnemen van de asteroïde op die afstand komt ruwweg overeen met het vinden van een stuk van 50 eurocent op een trottoir in Los Angeles vanaf een wolkenkrabber in New York. De afstand in vogelvlucht tussen die twee steden is bijna 4000 kilometer.