Tweeling goudkopleeuwaapjes geboren in Zoo Planckendael

De tweeling goudkopleeuwaapjes kwam ter wereld op 17 juli. Het ene dier heeft een geel kopje en het andere heeft oranje manen. "We kunnen hen dus goed uit elkaar houden", zegt verzorgen Daan Meersschaert. "Ze drinken allebei goed bij hun moeder Matty. Ze zitten ook geregeld op de rug bij Greta, dat is hun tante, of bij Pablo, de vader. Het is ook vrij normaal dat het om een tweeling gaat. Het is eerder uitzonderlijk als er maar een jong geboren wordt."

Of het vrouwtjes, mannetjes of een van beide is, is nog niet duidelijk. "Vanaf de geboorte zitten ze op de rug bij hun mama of papa. Ze zitten daar heel goed verstopt in de vacht, dus we kunnen ze niet goed zien. Pas wanneer ze zelfstandiger worden, gaan we er zicht op hebben. En we zullen pas zeker zijn, als de dierenarts ze voor het eerst onderzoekt." Dat zal pas over 3 of 4 weken zijn.