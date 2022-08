"Visreddag" op Zwarte Nete in Retie: vissen moeten tijdelijk verhuizen voor werken op de rivier 

Daarnaast zal de loop van de Zwarte Nete ook wat aangepast worden, om die meer weerbaar de maken tegen klimaatveranderingen en droogte. "Momenteel is de rivier te breed. We gaan die nu aanpassen zodat er meer stroming en meer variatie in diepte zal ontstaan. Dan zullen de vissen in de toekomst ook beter bestand zijn tegen droogte."

Er zitten dan ook enkele Europees beschermde soorten. "Die vissen krijgen last als het zuurstofgehalte in het water te laag wordt. Met het warme weer van nu is dat echt een probleem. Hoe minder diep het water is, hoe sneller het opwarmt en hoe minder zuurstof."

Tijdens de werken kan het pad langs de Kleine Nete niet gebruikt worden. Dat zal zo'n 2 maanden duren.