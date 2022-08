Vlaams-Brabant wil Roemeense en Poolse inwijkelingen Nederlands leren

De drie partners ondersteunen de Vlaams-Brabantse gemeenten om hun anderstalige bevolking op een gerichte en efficiënte manier te bereiken en hen te motiveren om Nederlands te leren. De focus ligt vooral op Roemenen en Polen. "Dat is een snelgroeiende groep. We zien dat ze er wel voor openstaan om Nederlands te leren en we doen er alles om hen daarin te begeleiden. Nederlands begrijpen en spreken is de ideale manier om werk te vinden en je te integreren in de gemeenschap." zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams beleid.

Volgens het Agentschap Integratie en Inburgering zijn er in het schooljaar 2021-2022 meer dan 13.500 inschrijvingen geregistreerd voor een opleiding Nederlands in Vlaams-Brabant. "We hopen dit jaar meer anderstaligen te motiveren door intensiever samen te werken met lokale besturen”, zegt regiomanager Mete Öztürk.

Lokale besturen zijn een belangrijke partner in de campagne. "Zij zijn meestal het eerste contact voor nieuwe anderstalige inwoners en stimuleren, motiveren en leiden hen het vlotste toe naar het aanbod Nederlandse lessen", zegt Jo Van Vaerenbergh, directeur van vzw ‘de Rand’. ​ De Vlaams-Brabantse gemeenten krijgen daarom affiches, flyers en aangepaste brieven lesaanbod bekend te maken.