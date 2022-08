Vrouw ontvoerd in Essen: Nederlandse politie lost twee schoten om ontvoerder bij Eindhoven te stoppen

In Essen is een vrouw een tijdlang ontvoerd geweest. Ze was er op familiebezoek toen ze op een bepaald moment door een man bedreigd werd met een mes. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De vrouw werd in een auto gedwongen en de bestuurder reed ermee richting Nederland.

De politiezone Grens zette de achtervolging in en verwittigde ook de Nederlandse collega's. Die namen de achtervolging over vanaf de grens. Er werd ook een politiehelikopter ingezet.

"Het was een behoorlijk lange achtervolging. Ze duurde ongeveer 3 kwartier", zegt Marco Van Rossum, woordvoerder van de Politie Eenheid Oost-Brabant in Nederland. "Ter hoogte Son (bij Eindhoven, nvdr.) besloot de bestuurder in de tegenovergestelde richting te gaan rijden en dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Op dat moment wilden we de achtervolging toch sneller beëindigen. We hebben daarom 2 waarschuwingsschoten gelost en dat was voldoende om de bestuurder te doen stoppen."

Dat gebeurde uiteindelijk op de snelweg A50 bij Eindhoven. De bestuurder werd opgepakt. De vrouw bleef ongedeerd.