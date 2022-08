Vuurspuwend van "Game of thrones" naar nieuwe tv-reeks "House of the dragon": wat is het verhaal?

Waarover gaat “Fire and blood”? Niet over de strijd tussen koningshuizen, maar over de twisten binnen één familie, de drakenberijdende, incestueuze Targaryens. In “Game of thrones” is dat geslacht nagenoeg uitgeroeid; 200 jaar eerder hadden ze het nog voor het zeggen in de Zeven Koninkrijken. Maar op een periode van relatieve vrede volgde een bloedige strijd om de troonopvolging. "In vredestijd worden vaak de zaadjes van oorlog geplant," zegt GRRM daar zelf over. En dus zijn we getuige van the rise and fall van de Targaryens.

"Het is een Shakespeareaanse tragedie," zegt de auteur aan de New York Times. Maar met een extraatje: een hele hoop draken in alle formaten. Draken die oorlogen in een beslissende plooi kunnen leggen. GRRM vergelijkt de vuurspuwende fabeldieren met "de nucleaire optie" in de echte wereld.