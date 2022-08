Komende dagen krijgen we regen, lokaal is intens onweer mogelijk

We krijgen vandaag verspreid over het land enkele buien, die lokaal fel en onweerachtig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 20 en 26 graden, meldt het KMI.

Ook vanavond is er nog kans op lokale onweders, maar tijdens de nacht stabiliseert de atmosfeer zich met breder wordende opklaringen. Het kwik zakt naar waarden tussen 12 en 20 graden.

Donderdagochtend wordt het na het verdwijnen van het ochtendgrijs wisselend bewolkt met in het westen en het centrum lokale buien. In het oosten verwacht het KMI stevige buien met kans op onweer. De maxima schommelen tussen 21 en 27 graden.

Vrijdag trekt een storing met regen en buien over het land. In de namiddag kunnen de buien, vooral in de oostelijke landshelft, ook onweerachtig worden. We krijgen temperaturen tussen 21 en 25 graden.

Zaterdag blijft het vrijwel overal droog met zon en stapelwolken die in de namiddag lokaal hardnekkig kunnen zijn. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden.

Zondag start droog met zon en hoge wolkensluiers. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het westen en krijgen we in de loop van de namiddag of avond perioden van regen. De temperaturen liggen tussen 19 en 24 graden.