Wildlife intervention team Vlaams-Brabant vzw inactief door gebrek aan financiële middelen

Het team heeft twee interventiewagens, maar het geld voor de benzine van de voertuigen is voorlopig op. "Wij krijgen geen subsidies", zegt Patrick Kix van het Wildlife intervention team. "Onze werking draait op sponsoring en giften."

Het Wildlife intervention team zal niet volledig stoppen. "We zullen de voertuigen even niet meer gebruiken tot we opnieuw geld binnenkrijgen. Dit is dus even een adempauze", zegt Kix.

Naast de voertuigen heeft het team ook een hulpcentrum voor egels in Rotselaar. Dat centrum krijgt prioriteit. Alle middelen die het interventieteam nog heeft, gaan daar naartoe. "We gaan niet onze benzine oprijden en onze egels laten verkommeren", zegt Kix.