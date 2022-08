Daarom wil iedereen Zomerhit winnen: "Ultieme bekroning voor lied, geeft zelfvertrouwen & goed voor carrière"

Dat gevoel leeft ook bij Miguel Wiels. "De jongste jaren slagen we er collectief niet in om songs te schrijven die het niveau hebben zoals tien jaar geleden. We verglijden in een soort liedjesrepertoire dat het best te vergelijken is met fast food, iets dat we na een paar maanden of zelfs weken weer weggooien om naar iets anders te gaan. Ik maak al 30 jaar liedjes en ik merk gewoon dat we met zijn allen meer wegwerpliedjes maken. Misschien is dat een gevolg van die TikTok-cultuur en jongeren die dingen iets sneller beu lijken te zijn. Het is misschien onze collectieve fout dat we dat te veel willen bedienen en daar te veel in meegaan."