Natuurinspectie ontdekt 2.800 illegaal uitgezette eenden in Limburg en Vlaams-Brabant

De eenden werden intussen allemaal gevangen. "Ze zullen jammer genoeg afgemaakt moeten worden. Dat moeten we doen voor de volksgezondheid want er zijn nog altijd veel gevallen van vogelgriep aan de kust. Het gaat ook om heel veel uitgezette eenden, dus daardoor krijgen we een vermesting van het water en daardoor gaat de waterkwaliteit erop achteruit. En het trieste is ook dat die eenden maar weinig kans maken in de vrije natuur. Zo is hun snavel niet meer geschikt om waterdiertjes uit het water te zeven, die snavel is aangepast om granen en korrels te eten."