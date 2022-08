Nog nooit raakten zoveel Afghanen zo snel aan het werk in Vlaanderen

Lens waarschuwt wel om op basis van deze cijfers geen grote conclusies te trekken over de positie van mensen met een migratieachtergrond op onze arbeidsmarkt op lange termijn. "We weten te weinig over naar welke specifieke jobs ze uitstromen en hoe stabiel die jobs zijn. Vluchtelingen werken vaker dan andere migranten in laagbetaalde en elementaire beroepen, en met tijdelijke contracten. We weten niet precies of en hoe snel ze hun werk terug verliezen. En dat is net de grote uitdaging: mensen met een migratieachtergrond duurzaam integreren op de arbeidsmarkt", zegt Lens.