Nazareth laat kleine windturbines toe op terrein van bedrijven: "Om de stijgende energiekosten te minderen"

Sinds Nazareth kleine windturbines toelaat op eigen terrein, is er al één aan het draaien. "En dat is goed, want de bedrijven kunnen de hoge energiekosten soms nauwelijks dragen. Landbouwbedrijven betalen nu soms jaarlijks 35.000 euro voor hun energie, boven op de rest", zegt schepen De Preester. "Zonnepanelen alleen kunnen hen niet altijd de nodige energie geven, zeker niet in de winter"

Nadat 2 bedrijven aan de gemeente de vraag hadden gesteld om met duurzame energie te kunnen beginnen op eigen terrein, is Nazareth op de kar gesprongen. Het heeft een plan gemaakt dat uitstippelt wie een turbine mag zetten, waar en onder welke voorwaarden.