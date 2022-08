Beheersplan geeft eigenaars beschermde panden in Gotem en Gors-Opleeuw meer restauratiemogelijkheden

Eigenaars van gebouwen in die beschermde dorpsgezichten kunnen de komende 24 jaren rekenen op een subsidie als ze een restauratie willen doen, maar ook voor de heraanleg van een park of tuin kan dat. Die restauratie moet dan wel goedgekeurd worden door erfgoedinstanties. Burgemeester Jo Feytons (Open VLD-Stroop) geeft twee voorbeelden: "Neem nu de omgeving van het Fonteinhof in Gotem, de volledige site was al beschermd, maar het groen dat daar rond ligt, kwam niet in aanmerking voor een subsidiëring en dat kan nu wel. Idem dito met alles wat rond de kerk en het kasteel van Gors-Opleeuw ligt."