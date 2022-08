Mysteries ontrafeld: waar zijn de verdwenen Vlaamse Primitieven van Beigem naartoe?

In 1992 stelde de Duitse experte Christa Grössinger voor om een zevende paneel toe te schrijven aan dezelfde schilder als die van het altaarstuk uit Beigem. Dat schilderij hangt in de Church of the Ascension in de Britse plaats Southam en beeldt Christus uit die onder begeleiding van Romeinse soldaten zijn kruis voortsleept. Tot nu werd de theorie van Grössinger niet gevolgd, maar ook de Belgische kunstkenner Jean-Luc Pypaert is ervan overtuigd dat het schilderij van dezelfde hand is.



"De manier waarop de figuren zijn geschilderd, de stijl en de iconografie die de schilder heeft gebruikt, zijn hetzelfde. Ook de afmetingen zijn zo goed als gelijk aan die destijds in Beigem. Dat is opvallend omdat werken destijds zelden zo groot waren (de panelen in Beigem waren ongeveer 170cm op 130cm groot, zonder lijst red.). Dit stuk uit het lijdensverhaal van Christus past bovendien perfect in het rijtje van de andere zes schilderijen", vindt Pypaert. Hij voegt er meteen ook aan toe waarom hij vermoedt dat er nog een achtste schilderij moet zijn geweest. "In deze soort van reeksen zit er bijna altijd ook een piëta (uitbeelding van een dode Christus die wordt vergezeld door engelen of Maria red.). Het zou mij verbazen als die toen niet zou zijn gemaakt. Wie weet vinden we dat werk ook ooit nog terug."