Drie verdachten van gewapende overval in Houthulst opgepakt na klopjacht

Afgelopen nacht werden drie verdachten van een gewapende overval in Houthulst opgepakt. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning in de kleine Smallestraat, onderzoekt de politie nog. Vier mannen die bivakmutsen droegen, drongen de woning binnen. Eenmaal binnen werd de 22-jarige bewoner geslagen met wapenstok. Ook zijn 22-jarige vriend deelde in de klappen.

Getuigen hoorden ook schoten. Daarna zijn de daders weggevlucht. Het slachtoffer belde de hulpdiensten. De politie opende onmiddellijk een grote klopjacht naar de verdachten en kamde de buurt uit. Uiteindelijk konden drie mannen worden opgepakt. Nog in de buurt werden ook bivakmutsen en handschoenen gevonden. Ze worden nu verder ondervraagd. Een vierde is nog spoorloos.