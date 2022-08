Droogtecommissie: "Begin september wordt kritiek punt, dan mogelijk drastische maatregelen nodig"

"De peilen van de bevaarbare waterlopen, in het bijzonder het Albertkanaal en het Scheldebekken, dalen ernstig", legt De Potter uit aan VRT NWS. "Er zijn al heel wat maatregelen genomen door de Vlaamse Waterweg en de waterbeheerders. Die waterwegen vervullen verschillende functies: scheepvaart, maar ook captaties die noodzakelijk zijn voor landbouw en industrie en ze staan ook in voor drinkwatervoorziening."



"Naarmate die peilen verder dalen - en dat kritische punt is niet meer zo veraf- dan zal er zich toch wel een afweging tussen die functies moeten aandienen. Vandaar roepen we op om heel spaarzaam met water om te gaan. We willen ook in dialoog gaan met de verschillende sectoren om te kijken of men alle nodige maatregelen al neemt om de watervraag zo maximaal mogelijk te beperken."