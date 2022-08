E40 bij Aalst vannacht vanaf 22 uur volledig dicht 

Wie na een zonnig weekend aan de kust met de auto via de E40 richting Brussel of verder rijdt, houdt er maar beter rekening mee dat de snelweg vanaf 22 uur in Erpe-Mere onherroepelijk dicht gaat. Je moet dan omrijden via de Oudenaardsesteenweg (N46), de Gentsesteenweg (N9) en de Siesegemlaan (R41). In de andere richting is er dezelfde omleiding.

De afsluiting van de snelweg heeft te maken met de vervanging van de oude brug van de E40 over de spoorlijn tussen Gent en Brussel in Erpe-Mere. Die dateert nog van de jaren 50 van de vorige eeuw, toen de snelweg openging. De brug is tot op de draad versleten en wordt nu vervangen.

Na maandag is de hinder echter niet voorbij. Net zoals in voorgaande weken zullen vanaf maandag richting kust maar twee smalle rijstroken open blijven. Zonnekloppers richting Oostende en pendelaars tijdens de late namiddag zullen wat geduld moeten oefenen in de file. De werkzaamheden duren nog tot 2024. Alle details over de werf vind je hier.