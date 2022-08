Turkse president Erdogan ontmoet voor het eerst Oekraïense president Zelenski in Lviv: over graandeal en Zaporizja

"Toch is de graandeal succesvol", vertelt professor Internationale betrekkingen van de Universiteit Antwerpen, David Criekemans, in De Ochtend op Radio 1. "Het verloopt echter te traag. Er ligt 20 miljoen ton graan te wachten in de Oekraïense havens. Straks begint dat te rotten. En dan moet de nieuwe oogst daar ook nog eens bij. De export moet dus worden opgevoerd. Misschien zal een extra deel van de wateren ontmijnd moeten worden. Daar zal Turkije een belangrijke rol in spelen."