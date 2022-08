Sinds half juli al 26 "vermoedelijke pyromanen" opgepakt in Frankrijk: wat bezielt hen?

De oorsprong van de brandhaarden in het departement Jura is nog onbekend, maar de hulpdiensten vinden het verdacht dat verschillende branden op dezelfde plaats begonnen zijn. Het gerecht is een onderzoek gestart. “Sinds 15 juli zijn al 26 mensen in Frankrijk gearresteerd op verdenking van brandstichting”, voegt Darmanin eraan toe. Vier daarvan zijn veroordeeld, zes anderen zitten in voorlopig hechtenis.