GAIA dient strafklacht in tegen hondenverkoper uit Kasterlee

"Het gaat om de zoveelste klacht intussen", zegt Anthony Godfroid, advocaat van GAIA bij persagentschap Belga. "Bij het Antwerpse parket zijn nu al diverse zaken in onderzoek over de (her)verkoop van zieke dieren, bedrieglijke marktpraktijken,... Deze website is de druppel. De praktijken van deze importeur van Oostblokpuppy's kunnen niet meer door de beugel. Wij zullen bij het parket aandringen op vervolging voor de correctionele rechtbank."

"Het gaat wel degelijk om een handel in verwaarloosde en zieke dieren uit Oost-Europa", zegt Michel Vandenbosch van GAIA. "De uitbater doet zich op de website voor als een asiel waarbij je iets oudere pups kan adopteren, terwijl het eigenlijk gewoon brol is, op de kap van weerloze dieren. Dat is misleiding, genoeg is genoeg."

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft onlangs de aanvraag van de hondenverkoper voor een nieuwe omgevingsvergunning geweigerd, nadat GAIA beroep had aangetekend tegen de beslissing van het schepencollege van Kasterlee dat de vergunning voor de kennel initieel had toegekend in november vorig jaar. De zaakvoerder wilde er 900 honden en 150 katten houden en er een dierenpension oprichten.