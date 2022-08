Geen publiekszwemmen meer tijdens schooluren in Nijlens zwembad: "Er zijn te weinig redders"

De maatregel gaat in op 1 september. Overdag mogen nog enkel scholen en zwemclubs komen, die hebben eigen toezicht en dan moet er maar 1 redder aanwezig zijn. Andere bezoekers kunnen daardoor niet meer kmoen tijdens de schooluren. "We nemen deze maatregelen met het spijt in het hart", zegt schepen Luc Luyten (Nijlen&U). "Maar we zijn intussen al 6 maanden volop aan het zoeken naar redders. Dat lukt gewoon niet."

De gemeente moet daarom redders huren van een extern bureau "maar dat kost handenvol geld en is niet houdbaar", aldus Luyten. "Vandaar dat we tijdens de schooluren - wanneer er weinig andere bezoekers zijn - het maar op één redder houden."