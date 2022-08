Gemeente Tessenderlo behoudt positief advies voor mogelijke gascentrale, bezwaarschriften blijven ook behouden

Het positief advies van de gemeente en de 700-tal bezwaarschriften uit het vorige onderzoek blijven behouden: "Alle bezwaren die voorafgaand gegeven zijn aan het vorig openbaar onderzoek blijven behouden", gaat Govaerts verder. "Ook het advies van de gemeente blijft behouden. Dat komt misschien vreemd over, maar wij hebben daar wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Zo hebben we gevraagd of de best beschikbare technologie kan toegepast worden, zodat de uitstoot beperkt kan blijven. Daarnaast willen we ook bijkomende CO2 maatregelen en extra metingen of evaluatiemomenten door een onafhankelijk bureau, zodat we de burgers kunnen informeren."