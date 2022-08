Gent opent begin volgend jaar nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen: "Willen 600 vluchtelingen opvangen"

"Als Gent waren we al langer voorstander van een nooddorp in de stad, want we merken dat er nog altijd veel nood aan is", zegt burgemeester Mathias De Clercq. "De situatie in Oekraïne is nog heel onzeker. We werken ook dat er een uitstroom is van mensen die eerder via #Plekjevrij bij Gentse gezinnen zijn opgevangen. We willen nu evolueren naar een duurzame opvang. Vlaanderen steunt ons daarin en zal alles organiseren en financieren."