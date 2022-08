Gents vaccinatiecentrum gaat 7 september weer open: "Voor 65-plussers, zorgpersoneel en mensen met zwakke gezondheid"

Over drie weken gaat het Gentse vaccinatiecentrum weer open. Vanaf woensdag 7 september kunnen 65-plussers, zorgverleners en mensen met een verminderde immuniteit in Flanders Expo terecht voor een zogenaamde herfstprik. "Met een nieuwe prik kunnen we een eventuele coronagolf in het najaar vermijden, want het virus circuleert nog altijd", zegt schepen van Gezondheid Rudy Coddens.