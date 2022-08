Grimbergen voert strijd tegen zwerfvuil op, al 140 GAS-boetes uitgeschreven

In Grimbergen voert de gemeente de strijd op tegen zwerfvuil en sluikstorten. En dat is nodig, want de voorbije zes maanden werden 140 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstorten.

"Samen met Mooimakers, het Vlaams initiatief van OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, zetten we vooral in bewustmaking", zegt burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). "Maar dat is onvoldoende. Zwerfvuil en sluikstorten zijn een grote ergernis en daarom doen we een beroep op een eigen handhavingsdienst om de strijd op te voeren. Overtreders krijgen niet alleen een GAS-boete, maar mogen zich ook verwachten aan de opruimkosten."