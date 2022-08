Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt gerenoveerd: "Interactiever om gezinnen aan te trekken"

Waar nu de stad Oudenburg is, stond vroeger een Romeins fort. Het museum toont voorwerpen van opgravingen op dat grondgebied. Het museum is na veertien jaar aan vernieuwing toe, maar ook de inhoudelijke opstelling van het museum verandert. "De focus komt te liggen op interactie, zodat het museum meer gezinnen aantrekt", zegt Wouter D'Haese van het Romeins Museum.

"Er worden een achttal filmscènes getoond van verhalen die effectief hebben plaatsgevonden in ons fort. Daarnaast werken wij ook met projecties op grote panelen. Ook het vroegere Romeinse fort zal gereconstrueerd worden. Op die manier willen we de mensen meenemen naar de tijd toen er hier een Romeinse fort stond", legt Wouter uit.

De restanten van het Romeinse fort zullen ook geaccentueerd worden in de binnenstad van Oudenburg zelf. Er komen extra elementen in het straatbeeld zoals maquettes, helmen, speren etc. die moeten duidelijk maken dat daar een belangrijke Romeinse site te zien was.