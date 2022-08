Brouwerij Hof ten Dormaal in Tildonk blij met hittegolf: "Goed voor kwaliteit van de hop"

Veel mensen klagen over de droogte en de hoge temperaturen van de voorbije week, maar de warmte heeft ook voordelen. Bijvoorbeeld voor de hopteelt. Bij bierbrouwerij Hof ten Dormaal in Tildonk zijn ze dan ook tevreden. Zij kweken er zelf zeven soorten hop om hun bieren te maken.

"De hoge temperaturen verhogen de kwaliteit van de hop", zegt Dries Janssens van Hof Ten Dormaal. "Bij warm en nat weer is er meer kans op schimmels. De kwaliteit zal alleszins goed zijn, de hoeveelheid zal echter wel beperkt zijn en dat is dan weer een gevolg van de droogte. Daarom zal er minder hop geteeld kunnen worden dan andere jaren. Maar de kwaliteit is toch het belangrijkste", zegt Dries Janssens nog.