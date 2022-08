Huidskleur al dan niet thema voor Vlaams Belang? "Partij danst al langer op twee benen"

Twee twijgen van dezelfde stam, als het ware. "Bij de N-VA is dat niet anders." Volgens Ivan De Vadder zie je daar dezelfde dualiteit. Denk maar aan de deelname van een delegatie van Jong N-VA aan de zogenaamde vrijheidscampus in Polen, afgelopen weekend. De partijtop bleek niet op de hoogte en jongerenvoorzitter Jeroen Bergers had in "De ochtend" heel wat woorden nodig om de aanwezigheid op een evenement gelieerd aan de Poolse PiS van Jaroslaw Kaczynski te verklaren.

"Zoals Bergers zelf al aangaf, was dat misschien niet zo slim van Jong N-VA", zegt Ivan De Vadder. "Het creëert een verkeerd beeld van de partij, maar je moet daaraan geen conclusies vastknopen voor de verkiezingen van 2024. Al was het natuurlijk een kleine triomf voor Vlaams Belang om te kunnen uitpakken met de gezamenlijke aanwezigheid op een evenement in Polen."

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) mocht vandaag een brandje blussen. "Dit is alweer een trieste poging van het Vlaams Belang om N-VA op hun niveau te trekken", aldus het N-VA-kopstuk in "De Standaard".