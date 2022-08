Historicus Bruno De Wever roept organisatie IJzerwake op "radicaal te breken met neofascistische vleugel"

"De IJzerbedevaart was in oorsprong een herdenking van gesneuvelde Vlaamsgezinde soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt De Wever. Oorspronkelijk was het een bedevaart naar verschillende graven van Vlaamsgezinde frontsoldaten. Eind jaren 20 is de (eerste) IJzertoren gebouwd. "De kern van de IJzerbedevaart is zelfbestuur, godsvrede en nooit meer oorlog." Vooral die laatste zin staat volgens De Wever haaks op een evenement als Frontnacht.