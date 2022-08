Man met mes veroorzaakt ophef in stadhuis van Ieper, maar kan overmeesterd worden

Vanmorgen om tien uur kwam een man met een groot mes het stadhuis van Ieper binnen. Glenn Verdru van de politiezone Arro Ieper: "Hij stond in de onthaaldienst en bedreigde eigenlijk niemand. Hij was erg emotioneel en richtte dat mes vooral op zichzelf. Wij hebben met hem gepraat en hij is daarna rustig met ons meegekomen. Hij dreigde vooral zichzelf iets aan te doen."

"De onthaalmedewerkers hebben heel goed gereageerd", vertelt algemeen directeur Stefan depraetere. Op het moment van het incident waren er nog enkele stadsmedewerkers aanwezig in het stadhuis. Intussen is het stadhuis opnieuw vrijgegeven en kunnen bezoekers opnieuw binnen.