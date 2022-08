Mechelse Margaretatunnel na inspectie veilig verklaard

De voorbije twee nachten zijn dan de kokers nagekeken. In de richting van Brussel bleek een voeg niet in orde. Die is intussen hersteld. Richting Antwerpen, bleken er op één plaats kleine barsten te zitten door waterinsijpeling of trillingen tijdens de constructie. Ook dat is opgelost. Daarom werd op die plaats een zone van ongeveer 2 vierkante meter vrijgemaakt. De aannemer gaat de oorzaak van de barsten verder onderzoeken.