Internationale dag van de fotografie: Vlaanderen digitaliseert 170.000 historische foto’s op glasplaat

Vele duizenden van die glasplaatfoto’s zitten in de collecties van musea en erfgoedinstellingen in Vlaanderen. Annelies Valgaeren van het MAS in Antwerpen toont een kartonnen doosje met glasplaatfoto’s. Ze zien eruit als fors uit de kluiten gewassen dia's, netjes voorzien van handgeschreven etiketten.

Het MAS verzamelde de collecties van vroegere musea over school, volkskunde of etnografie, en bijgevolg is de fotocollectie heel divers: “We hebben stadsgezichten, processies en communicanten, beelden van de wereldtentoonstelling van 1930 in Antwerpen, arbeiders aan het werk, en ook veel “sprookjesbeelden”. Die waren geschilderd op glasplaat en werden geprojecteerd met een toverlantaarn, met veel special effects in de zalen,” vertelt Annelies Valgaeren.