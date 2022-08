Vanaf nu internet op de Kilimanjaro: handig in geval van nood én om foto's op Instagram te delen

Het openbare bedrijf Tanzania Telecommunications heeft de internetinfrastructuur op een hoogte van 3.720 meter geïnstalleerd. Tegen het einde van het jaar zou er ook op de top, op 5.895 meter, netwerkverbinding beschikbaar moeten zijn. Het nieuwe netwerk moet klimmers helpen om in geval van nood contact te houden met de buitenwereld. Daarnaast is het nu ook mogelijk om via Instagram foto's te delen van de pittoreske expeditie.



"In het verleden was het gevaarlijk voor klimmers om zonder internet op pad te gaan", legt de Tanzaniaanse minister van Informatie(technologie) en Communicatie Nape Nnauye uit bij de inhuldiging van de nieuwe infrastructuur. "Alle toeristen zullen tot op deze hoogte (3.720 meter) over verbinding beschikken", zegt hij vanuit Horombo Huts een van de bergkampen die langs de route naar de top ligt.