Jazzfontein Tervuren is hersteld, maar spuit nog geen water

Door een lek na technische problemen stond de muzikale fontein aan het begin van de Tervurenlaan meer dan een half jaar droog. Nu is alles hersteld en getest. Toch zal het swingen kunstwerk van Tom Frantzen nog een tijdje droog staan. Burgemeester Marc Charlier (N-VA) is blij dat het pronkstuk hersteld is, maar wil nog wachten met het vullen met water. "We hebben maanden moeten wachten op onderdelen, het is hersteld en de dierenfontein werkt weer, dat hebben we getest. Maar het is te droog nu om zomaar de fontein met duizenden liters water te vullen. Dat water moet trouwens helemaal ontkalkt worden, anders krijgen we bij deze warmte meteen kalkvlekken. Die bronzen beelden worden nu zeer heet en dan zet kalk zich af. Nog even geduld uitoefenen dus eer de Jazzfontein weer water rondspuit."