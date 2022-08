Kringwinkel Boutique Chique Leuven sluit de deuren

Na 1 jaar sluit de Boutique Chique van Kringwinkel ViTeS in Leuven zijn deuren. In dat jaar kochten er 18.000 klanten meer dan 40.000 stuks. Het was duidelijk een goed idee om een kringwinkel te openen met de betere meubels en kledingstukken. Het Leuvense stadspubliek en zeker ook studenten kwamen er graag over de vloer.

Maar het huurcontract loopt af en daarom sluit de winkel. Uitbater ViTeS gaat hetzelfde aanbod voortaan verkopen in de andere bestaande kringwinkels. "Wij boden de chiquere en exclusieve stuks aan, we blijven die lijn aanbieden in vier grote winkels. We gaan dat op proef doen en zien of het aanslaat. Dan kunnen we het eventueel uitbreiden naar onze twaalf winkels in Vlaams-Brabant", zegt Ingrid De Roo van ViTeS.