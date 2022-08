Maldegem slachtoffer van cyberaanval, criminelen vinden gegevens van duizenden contactpersonen van OCMW

Waarnemend directeur van de gemeente Maldegem Koen Cromheecke vertelt dat de computers van de gemeente in de loop van vorige maand gehackt zijn. Computercriminelen hebben gegevens uit de database van het vroegere OCMW gestolen. Ze vroegen daar 200.000 dollar in bitcoins losgeld voor. "Daar zijn we niet op ingegaan", zegt Koen Cromheecke, "omdat het betalen van dat losgeld geen garantie is dat de criminelen de gegevens niet publiceren." De criminelen hebben die gegevens dan in de loop van vorige week gepubliceerd. "Pas dan kregen we een zicht op de omvang van de diefstal. We communiceren er nu over om potentiële slachtoffers op de hoogte te brengen."