Na 3 jaar weer Pukkelpop: "Deze ochtend om 4 uur opgestaan voor een goed plaatsje op de camping"

Onze Radio2-reporter Katrien Vaes trok deze ochtend naar de Pukkelpopterreinen om te kijken of de eerste festivalgangers al zijn aangekomen. Lang moest ze niet zoeken, want aan de ingang van een van de campings zat al een groepje festivalgangers vol ongeduld te wachten. "We zijn deze ochtend om 4 uur opgestaan en vertrokken vanuit Vlaams-Brabant, want we wilden hier vroeg zijn, om een goed plaatsje te kunnen kiezen", zeggen de jongeren. "We hebben een grote tent en een extra party tent bij. Als je met die tenten een plaatsje in de buurt van de eetstandjes en toiletten wil hebben, moet je op tijd komen. We gaan zo meteen onze speelkaarten erbij halen en dan valt dat wachten wel mee."