Haven van Gent wil investeren in grootschalige opvang en verscheping van CO2

Simpel gezegd zou het project als volgt werken: de CO2 die vrijkomt bij de industrie wordt opgevangen. Die CO2, een (broeikas)gas, wordt vloeibaar gemaakt om kleiner te worden in volume en dan opgeslagen in een tank in de haven. Van daar wordt de vloeistof verscheept naar gasproducerende landen als Nederland, Noorwegen of het Verenigd Koninkrijk, om er opgeslagen te worden in hun lege gasvelden. De CO2 keert dus als het ware terug naar waar hij vandaan komt: in de bodem.