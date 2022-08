Pas na maand weer warm water in sociale appartementen in Berlaar: lang wachten op wisselstuk

Intussen maakt de woningmaatschappij zich wel zorgen over toekomstige defecten. "Het collectieve verwarmingssysteem is op zich niet zo speciaal, dat wordt op veel plaatsen gebruikt. Maar het wisselstuk dat we nodig hadden, was niet voorradig. En we merken dat het toeleveren van bepaalde materialen meer en meer op zich laat wachten. Daardoor lopen de wachttijden voor herstellingen steeds meer op. Dat is toch iets waar we ons zorgen over maken."